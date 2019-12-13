أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن 8 أطفال روس، ممن كانوا في مناطق تنظيم "داعش" الإرهابي، أعيدوا من العراق إلى روسيا، عبر دمشق، مشيرة إلى أخذ نحو 100 عينة من الأحماض النووية لآخرين، بهدف تحديد علاقاتهم الوراثية مع أوصيائهم المحتملين في روسيا.

وقالت، في بيان بثته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم، "في الوقت الراهن، أعيد 8 روس تحت السن القانونية إلى أراضي روسيا الاتحادية من سجن دمشق وتم أخذ حوالي 100 عينة من الحمض النووي لآخرين، من أجل تحديد العلاقة الوراثية مع أوصياء عليهم محتملين في روسيا العمل مستمر، وبشكل خاص، على تحديد العدد الإجمالي للأطفال الروس في منطقة نهر الفرات السوري".

وأضافت الخارجية الروسية: "أنه تم تلخيص نتائج المهمة الإنسانية المكتملة للعودة إلى وطنهم، وعددهم 122 طفلا روسيا، عثر عليهم في السجون ودور الأيتام، كانوا مع أمهاتهم بصورة غير قانونية على أراضي جمهورية العراق، حيث يخضعن للتحقيق أو المحاكمة بتهم تورطهم في الانخراط بالمنظمات الإرهابية".

يُذكَّر أنه في عام 2017 تأسست لدى المفوضية الروسية لشؤون الطفل، لجنة بين الوزارات المعنية لدعم عودة الأطفال الروس من مناطق الصراعات إلى الوطن، ووضعت اللجنة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والطوارئ والداخلية والصحة وغيرها من الوزارات الروسية، الترتيبات الخاصة لذلك، والتي من خلالها أصبح بالإمكان تنظيم عملية عودة أكثر من 100 طفل من العراق إلى روسيا.