انتحار شاب في ظروف غامضة بالدقهلية

استقبلت مستشفى أجا المركزي بمحافظة الدقهلية، اليوم، جثة شاب من قرية "طنامل الشرقي"، إثر انتحاره شنقًا.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أجا، بوصول جثة شاب إلى مستشفى أجا المركزي، إثر انتحاره شنقًا.

انتقلت مباحث المركز إلى المستشفى، ويدعى "محمد. ن. س، 18 سنة"، من قرية "طنامل الشرقي"، ووجود أثار شنق حول الرقبة.

وبانتداب مفتش الصحة تبين وجود أثار زرقة في الظهر، ولا توجد إصابات أو كدمات ويحتمل أن يكون سبب الوفاة استفكسيا الخنق إلا أنه لا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5066 إداري لسنة 2020 تحت تصرف النيابة العامة.