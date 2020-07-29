الوزراء: متوسط محاضر مخالفة ارتداء الكمامة 2500 يوميا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تخفيف الحكومة للقيود، لا يعني انتهاء فيروس كورونا، موضحا أن الخطر مازال موجودا، وأن الأرقام تنخفض سواء الوفيات أو الاصابات، لكن هذا الانخفاض مرجعه الأساسي التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والعامة.

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، تقدمه الإعلامية سارة حازم، أن وزير الداخلية ذكر اليوم، أن متوسط عدد المحاضر التي يتم تحريرها يوميا، لمخالفي قرارات ارتداء الكمامة، حوالي 2500 محضر، ويتم توقيع العقوبة المقررة، وهي 4 آلاف جنيه، عقوبة عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، ووسائل النقل العام.

وأشار إلى أنه لن يسمح خلال عيد الأضحى لأي شخص الدخول في محطة المترو، دون ارتداء الكمامة، مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية، مازالت مطبقة في التجمعات، كما أن التجمعات محذورة، كما أن الحدائق والشواطئ مغلقة ومن يدخلها يعرض نفسه للعقوبة المشددة.