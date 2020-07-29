6 خدمات إلكترونية يتيحها مجلس الوزراء للمواطنين

يقدم مجلس الوزراء للمواطنين عدد من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي الخاص به، والتي يمكن من خلالها إنجاز معظم المهام إلكترونيا، دون الذهاب إلى المصالح الحكومية، في إطار سلسلة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة بمعظم قطاعتها.

وترصد "الوطن" خلال السطور التالية الخدمات الإلكترونية التي يتيحها مجلس الوزراء، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الخدمات الإلكترونية التابعة لمجلس الوزراء

ـ خدمات الحكومة الإلكترونية من خلال الموقع https://www.egypt.gov.eg/Arabic/Home.aspx

ـ خدمات قطاع الأحوال المدنية الإلكترونية من خلال الموقع https://cso.moi.gov.eg/

ـ خدمات نيابات المرور الإلكترونية من خلال الموقع

https://www.egypt.gov.eg/Services/LoadxtrServices.aspx?PgURL=102553§ion=personas

ـ الخدمات الإلكترونية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق من خلال الموقع http://rern.gov.eg/

ـ خدمة حجز تذاكر الطيران https://www.egyptair.com/ar/Book/Pages/book-flight.aspx

ـ خدمة حجز تذاكر القطارات https://enr.gov.eg/ticketing/public/login.jsf

الجهات التابعة لمجلس الوزراء

كما أوضح مجلس الوزراء أن هناك عددا من الجهات التابعة له وهي:

ـ الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

ـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ـ جهاز تخطيط واستخدامات أراضى الدولة.

ـ المجلس القومى لحقوق الإنسان.

ـ الصندوق الاجتماعى للتنمية.

ـ الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

ـ المجلس القومى للسكان.

ـ الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.