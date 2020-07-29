مصادر: تغييرات مرتقبة في قيادات "التجارة والصناعة"

قالت مصادر بوزارة التجارة والصناعة، إن الوزيرة نيفين جامع، بصدد إجراء تغييرات على مستوى القيادات داخل قطاعي الصناعة والتجارة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت المصادر لـ"الوطن"، أن التغييرات المزمع إجراؤها، تشمل رئيس هيئة التنمية الصناعية مجدى غازي، وقيادة أخرى فى قطاع التجارة الخارجية.

وأشارت إلى أن الأمر أصبح "شبه محسوم"، لكنه يتوقف على الاستقرار على الأسماء البديلة التى ستخلف القائمين حاليا.

ولفت أحد المصادر، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حالة "فتور" بين الوزيرة ورئيس هيئة التنمية الصناعية، وأن قانون الهيئة الجديدة، الذي أقر في العام 2018، وحولت بموجبه "التنمية الصناعية" إلى هيئة عامة اقتصادية، أعطى استقلالية نسبية للهيئة، رغم تبعيتها لوزارة التجارة والصناعة.

وكانت الوزيرة نيفين جامع، تولت وزارة التجارة والصناعة فى ديسمبر الماضى، خلفاً للوزير عمرو نصار، ومنذ توليها شهدت الوزارة تغييرات فى عدد من الإدارات، وخروج مسئولين بارزين، تقدموا باستقالاتهم، على رأسهم السيد أبوالقمصان، مستشار الوزارة المخضرم، والدكتور سمير الجمال، مستشار الوزير لشئون المعلومات.

وأجرت الوزيرة أيضا في مايو الماضى، عدد من التغييرات على مستوى ديوان الوزارة، شملت خروج مروة فرغلى، مدير مكتب الوزير، وانتدابها لتعود لجهاز التمثيل التجاري، واختيار محمد أحمد خلفا لها، كما جرى اختيار الدكتور أحمد مغاوري، رئيسا لجهاز التمثيل التجاري خلفا للوزير مفوض أحمد عنتر.