بالأرقام.. 1170 انتهاكا لحقوق الإنسان بمدينة فان التركية في 6 أشهر

رصد فرع جمعية حقوق الإنسان بمدينة فان التركية، 1170 انتهاكًا لحقوق الإنسان، واعتقال 199 شخصًا، ومداهمة 175 منزلًا في المدينة، خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقال رئيس فرع الجمعية بمدينة فان مراد ملت، خلال مؤتمر صحفي، إن السبب الرئيسي لزيادة الانتهاكات، هو طريقة تعامل النظام برئاسة رجب طيب أردوغان، مع المشكلة الكردية.

وأشار ملت، إلى أن السلطات اعتقلت 199 شخصًا من بينهم طفلان، وأحيل 35 منهم إلى المحاكمة، وداهمت 175 منزلًا، وجرت التحقيقات مع 20 شخصًا في قضايا تخص حرية الراي، ورصد 91 انتهاكًا في قطاع الصحة.

وأوضح رئيس فرع الجمعية بمدينة فان، أن تقرير الجمعية رصد ممارسة العنف ضد الأطفال، واختطاف وتهديد 3 مواطنين، وارتفاع إصابات حوادث العمل إلى 5 حالات، بينما وصل عدد وفيات حوادث العمل إلى 26 حالة.

وكشف التقرير، أن عدد اللاجئين المعتقلين وصل إلى 473 شخصًا، وفقد 14 منهم حياتهم، وأصيب منهم 41 حالة، فيما تعرضت صحيفة تصدر بالمدينة للقمع.