فيديو.. الشرطة التركية تعتدي على مسيرة لمصابي انقلاب 15 يوليو بأنقرة

اعتدت قوات الشرطة التركية، قبل قليل، على مسيرة لمصابي انقلاب 15 يوليو 2016، أثناء توجههم إلى النصب التذكاري لـ15 يوليو بالعاصمة التركية أنقرة.

ووفقًا لمقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، منعت قوات الشرطة التركية الصحفيين من التصوير وطالبتهم بالمغادرة، ومن المقرر أن يُحيي الشعب التركي، اليوم الأربعاء، الذكرى الرابعة لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في 15 يوليو 2016 وفقا لما نشره موقع " تركيا الان".

İSYAN ETTİREN GÖRÜNTÜLER...#15TEMMUZ GAZİLERİNE ANKARA'DA POLİS MÜDAHALESİ



Beştepe'deki 15 Temmuz anıtına yürümek isteyen gazilere polis müdahale etti.



KRT'nin canlı yayınla verdiği görüntülerde basın da engellenirken, gazilerin isyanı güne damga vurdu. pic.twitter.com/J710Jhw4xl — KRT TV (@krtkulturtv) July 15, 2020

وتعيش تركيا هذه الأيام ذكرى انقلاب 15 يوليو المزعوم، وتقول تركيا إنّ أنصار فتح الله جولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999 مسؤولون عن محاولة الانقلاب التي قتل خلالها 251 شخصاً. وينفي جولن ضلوعه في المحاولة.

وذكرت مصادر أنّ الجنود الذين صدرت بحقهم مذكرات الاعتقال كانوا على تواصل عبر الهاتف مع مسؤولين كبار من حركة جولن بين 2010 و15 يوليو 2016 عندما وقعت محاولة الانقلاب.

ومنذ ذلك الحين سجن عشرات الآلاف في انتظار محاكمتهم بسبب صلات بجولن، بينما أقيل أكثر من 150 ألفا أو أوقفوا عن العمل من وظائف في القطاعين العام والخاص للسبب ذاته.