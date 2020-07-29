تجديد حبس لص "قطع غيار السكة الحديد" في شبرا 45 يوما

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، استمرار حبس المتهم بسرقة مستلزمات ومهمات لهيئة السكة الحديد "لقم فرامل جرارات"، مملوكة لهيئة السكة الحديد، لمدة 45 يوما، تبدأ من تاريخ انتهاء حبسه السابق، على أن يراعى له التجديد في الميعاد المحدد قانونًا.

وتمكنت مباحث السكة الحديد، من القبض على المتهم أثناء محاولة فراره بعد سرقة الفرامل، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

وشكلت النيابة العامة لجنة من المهندسين الفنيين بهيئة سكك حديد مصر لفحص المضبوطات، وانتهت اللجنة في تقريرها بأن "لقم الفرامل" المضبوطة صالحة للاستعمال، وبمواجهة المتهم بالتحقيقات أقر بارتكابه الواقعة.