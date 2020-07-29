رئيس التحرير

محمود مسلم

تجديد حبس لص "قطع غيار السكة الحديد" في شبرا 45 يوما

كتب:

حسن صالح
06:12 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
هيئة المحكمة

هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، استمرار حبس المتهم بسرقة مستلزمات ومهمات لهيئة السكة الحديد "لقم فرامل جرارات"، مملوكة لهيئة السكة الحديد، لمدة 45 يوما، تبدأ من تاريخ انتهاء حبسه السابق، على أن يراعى له التجديد في الميعاد المحدد قانونًا.

وتمكنت مباحث السكة الحديد، من القبض على المتهم أثناء محاولة فراره بعد سرقة الفرامل، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

وشكلت النيابة العامة لجنة من المهندسين الفنيين بهيئة سكك حديد مصر لفحص المضبوطات، وانتهت اللجنة في تقريرها بأن "لقم الفرامل" المضبوطة صالحة للاستعمال، وبمواجهة المتهم بالتحقيقات أقر بارتكابه الواقعة.

اقرأ المزيد:

حبس فني شرع في قتل مزارع أخذا بالثأر أمام محكمة شبرا

فني صيانة يضرب عامل بمطرقة حديدية أمام محكمة شبرا الخيمة

سقوط "حرامي الموبايلات" في محكمة شبرا الخيمة

وقف أميني شرطة عن العمل شهر بسبب هروب متهم من محكمة شبرا

اصطدام سيارة نقل بكوبري مشاة محكمة شبرا الخيمة

ضبط نمساوي يدخّن "الحشيش" أمام محكمة شبرا

وفاة متهم حاول الهروب بالقفز من الدور السادس في محكمة شبرا

محكمة جنايات شبرا تؤيد إخلاء سبيل «مالك عدلى»

بالصور| محامو جنوب القليوبية يجتمعون مع رئيس محكمة شبرا لبحث سبل التعاون

الخميس.. لقاء بين رئيس محكمة شبرا وأعضاء نقابة المحامين في جنوب القليوبية