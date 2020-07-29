انتخاب مصر نائبا لرئيس مكتب المجلس التنفيذي لبرنامج المستوطنات البشرية

انتخب المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، خلال اجتماعه الأول المستأنف لعام 2020، الذي عقد اليوم، مصر نائبا لرئيس مكتب المجلس عن المقعد الأفريقي، لمدة عام عن الفترة 2020- 2021.

وذكرت وزارة الخارجية، فى بيان صحفى، أنه سبق انتخاب مصر خلال الدورة الأولي لجمعية الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في مايو 2019، لعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج للفترة 2019-2023.

وأعرب السفير خالد الأبيض مندوب مصر الدائم لدي البرنامج، عن سعادته بانتخاب مصر لعضوية مكتب المجلس التنفيذي ممثلا عن المجموعة الأفريقية، وتقديره للدعم الذي تلقاه الترشيح المصري، من الأشقاء من الدول الأفريقية.

وأشار الأبيض، إلى تطلع الجانب المصري للعمل والتنسيق مع أعضاء المكتب من ممثلي المجموعات الجغرافية الأخرى للأمم المتحدة نحو دعم عمل المجلس التنفيذي خلال العام القادم، واستمرار المتابعة مع سكرتارية البرنامج بشأن التقدم المحرز على صعيد تنفيذ الخطة الاستراتيجية للبرنامج للفترة 2020-2023 والأجندة الحضرية الجديدة في إطار تنفيذ الهدف 11 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنون "المدن والمجتمعات المحلية المستدامة".

ويأتي فوز مصر بعضوية مكتب المجلس التنفيذي الجديد، تتويجا لدور مصر الريادي في إطار البرنامج الأممي واستضافتها لمقري البرنامج القُطري والإقليمي للدول العربية بالقاهرة، وتقديرا للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تسريع معدلات تنفيذ مشروعات التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة من بناء للمدن الجديدة والقضاء على العشوائيات وإعادة تأهيل المناطق غير اللائقة للسكن.