انتخبت هيئة مكتب مجلس التعاون الإسلامي في المياه اليوم هيئة المكتب وتم اختيار مصر رئيسا والمملكة العربية السعودية وجمهورية السنغال نائبين للرئيس، كما تم التوافق على اختيار الأمانة العامة للمنظمة مقررا للاجتماع، ثم تم اعتماد جدول الأعمال وبرنامج العمل من الحضور، وذلك على هامش أسبوع القاهرة للمياه والذي انطلق بالقاهرة أمس.

وألقى الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري، كلمة الافتتاح والترحيب اليوم ثم تبعه رفان شوكت المدير العام لإدارة العلوم والتكنولوجيا بالمنظمة نيابة عن الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي.

وناقش الاجتماع ورقة العمل للاجتماع والتى تناولت الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة للدول الأعضاء فى مجلس مياه المنظمة، حيث اشتملت هذه الموضوعات على عدد من الموضوعات الفنية التي من أهمها شبكة مراقبة المياه ونظام الإنذار المبكر، وتحدث فى هذا الموضوع ثلاث من الدول الأعضاء وهى مصر والمملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان بعرض تجربة ورؤية كل دولة، كما مناقشة إدارة وتوفير المياه في قطاع الزراعة كأكبر مستهلك للمياه على مستوى الدول الأعضاء وكيفية إدارة هذا القطاع في إطار ندرة المياه.

وعرضت مصر أهم الإجراءات التى يتم اتخاذها على مستوى الدولة في هذا الإطار وقدمت مصر بعض التجارب الناجحة لبعض المزارعين عن توفير المياه وكيف ساعد ذلك على زيادة الإنتاجية وتحدثت المملكة المغربية عن تجربتها في الإدارة الناحجة للمياه الجوفية.

واستعرض الاجتماع ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي، وعرض الاتحاد الأوروبي مشاركته مع دول منظمة التعاون الإسلامي في الأنشطة المتعلقة بالمياه، ثم قام البنك الإسلامي للتنمية بعمل عرض حول تعبئة الموارد في القطاع المائي، ثم قامت المؤسسات التابعة للمنظمة والمراقبين بعرض وتوضيح أنشطة كل منظمة للوفود المشاركة. وفي النهاية تم مناقشة واعتماد تقرير اجتماع كبار المسؤولين.