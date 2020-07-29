مجدي صبحي: تفاصيل عودتي لفرقة أخي سأعلن عنها في وقتها

قال الفنان مجدي صبحي إن تفاصيل عودته إلى فرقة الفنان محمد صبحي المسرحية سيعلن عنها في وقتها، وأوضح "مجدي" لـ"الوطن" إن ما نشره على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" هو فقط لكي يعرف الجمهور بأنه عاد مرة أخرى للفرقة.

ونفى الفنان مجدي صبحي لـ"الوطن" ما تردد من شائعات عن وجود خلافات سابقة بينه وبين الفنان محمد صبحي فهو يعتبره أستاذه تعلم منه الكثير وأيضا شقيقه وبأن أخلاقهم ومبادئهم لا تسمح بوجود أي خلافات بينهما وبأن ما أثير بتلك الشائعات كذب ولم يحدث.

يذكر أن الفنان مجدي صبحي قد أعلن عودته لفرقة الفنان محمد صبحي المسرحية، ونشر عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك" منشورا قال فيه: "أعرف أن هذا الخبر سيُفرح الجميع، عودتي لفرقتي، فرقة أستاذي وأخي الفنان الكبير محمد صبحي.. قريبا وبعد انتهاء.. مسرحية سيرة حب".