بث مباشر.. استجواب أغنى 4 رجال في العالم على الهواء

يخضع الآن على الهواء مباشرة عمالقة التكنولجيا في العصر الحديث، مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك، جيف بيزوس مؤسس أمازون، سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة جوجل الأم، وتيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل، لجلسة استجواب من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" بشأن ممارسات شركاتهم الاحتكارية في السوق وفرض هيمنتهم على شوق صناعة التكنولوجيا.

وتشهد جلسة الاستماع التي بدأت اليوم في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت واشنطن، استجواب الرؤساء التنفيذيين الأربعة عن بُعد من قبل اللجنة الفرعية القضائية لمكافحة الاحتكار التابعة لمجلس النواب.

وجمعت اللجنة في تحقيقها بين الحزبين شهادات من المديرين التنفيذيين من المستوى المتوسط ​​للشركات الأربع والمنافسين والخبراء القانونيين، وبحثت أكثر من مليون وثيقة داخلية من الشركات.

والسؤال الرئيسي هو ما إذا كانت سياسات المنافسة الحالية وقوانين مكافحة الاحتكار التي تعود إلى قرن من الزمان كافية للإشراف على عمالقة التكنولوجيا ، أو إذا كانت هناك حاجة إلى تشريعات جديدة وتمويل إنفاذ.

ووصف رئيس اللجنة الفرعية، النائب ديفيد سيسلين، وهو ديمقراطي من ولاية رود آيلاند، الشركات الأربع باحتكارات عديدة، على الرغم من أنه قال إن تفكيكها يجب أن يكون الملاذ الأخير، في حين أن الانفصال القسري قد يبدو غير محتمل، فإن التدقيق الواسع النطاق في الشركات الأربع يشير إلى قيود جديدة محتملة على قوتها، وفقا لشبكة "سي بي سي" الإخبارية الكندية وصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

لم يسبق أن أدلى بيزوس بشهادته أمام الكونجرس تواجه الشركات هجمات قانونية وسياسية على جبهات متعددة، من الكونجرس وإدارة ترامب والمنظمين الفيدراليين والهيئات التنظيمية والحراس الأوروبيين.

تحقق وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية في ممارسات الشركات الأربع.

جيف بيزوس مؤسس أمازون

وبالنسبة لبيزوس، أغنى رجل في العالم والذي يرأس إمبراطورية التجارة الإلكترونية والمشاريع في مجال الحوسبة السحابية والتكنولوجيا الشخصية الذكية، سيكون أول ظهور له على الإطلاق أمام الكونجرس، حيث اتهمت أمازون بإساءة استغلال دورها باعتبارها بائعًا بالتجزئة ومنصة تستضيف بائعي الطرف الثالث في سوقها.

ورفض بيزوس في البداية الإدلاء بشهادته إلا إذا كان يمكنه الظهور مع الرؤساء التنفيذيين الآخرين، ومن المحتمل أن يواجه استجوابًا بشأن تقرير وول ستريت جورنال الذي وجد أن موظفي أمازون استخدموا البيانات السرية التي تم جمعها من البائعين في سوقها عبر الإنترنت لتطوير منتجات منافسة.

مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك

في أعقاب وفاة الأمريكي ذو البشرة السوداء جورج فلويد والاحتجاجات ضد الظلم العنصري، أثار التعامل مع Facebook لخطاب الكراهية مؤخرًا قضايا المنافسة والخصوصية، خاصة بعد رفض الشركة اتخاذ إجراءات بشأن المشاركات الساخنة التي كتبها دونالد ترامب التي نشرت معلومات خاطئة حول التصويت عبر البريد وقال منتقدون إنهم شجعوا العنف ضد المتظاهرين، كما اتهمت فيسبوك باحتكار الشبكات الاجتماعية.

وقال زوكربيرج إن الشركة تهدف إلى السماح بأكبر قدر ممكن من حرية التعبير ما لم تتسبب في خطر وشيك بحدوث أضرار أو أضرار محددة، وأضاف في شهادته المعدة لجلسة الاستماع: "نحن نؤمن بالقيم - الديمقراطية والمنافسة والاندماج وحرية التعبير - التي بني عليها الاقتصاد الأمريكي".

وأوضح "زوكربيرج" في بيانه "أفهم أن الناس لديهم مخاوف بشأن الحجم والقوة المدركة التي تمتلكها شركات التكنولوجيا، في النهاية، أعتقد أنه لا يجب على الشركات إصدار الكثير من الأحكام حول قضايا مهمة مثل المحتوى الضار والخصوصية ونزاهة الانتخابات من تلقاء نفسها.،ولهذا السبب دعوت إلى دور أكثر نشاطًا للحكومات والهيئات التنظيمية ، وقواعد محدثة الإنترنت ".

تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل

اتهمت شركة آبل باستخدام نفوذها بشكل غير عادل على متجر التطبيقات الخاص بها لحجب المنافسين وإجبار التطبيقات على دفع عمولات عالية.

ويقول كوك: "ليس لشركة Apple حصة سوقية مهيمنة في أي سوق نزاول فيه أعمالنا"، كما يدعي أن الرسوم التي تفرضها الشركة pple على التطبيقات لبيع الخدمات والسلع الأخرى معقولة، خاصة مقارنة بما تجمعه شركات التكنولوجيا الأخرى.

وأوضح في شهادته أما الكونجرس :" "منذ أكثر من عقد منذ إطلاق متجر التطبيقات ، لم نرفع العمولة أو أضفنا رسومًا واحدة".

سوندتار بيتشاي الرئيس التنفيذي لألفابيت الشركة الأم لجوجل

تتعامل Alphabet ، الشركة الأم لـ Google ، مع العديد من مزاعم مكافحة الاحتكار بسبب هيمنة Google في الإعلانات عبر الإنترنت وبرامج البحث والهواتف الذكية.

حيث خلص المنظمون الأوروبيون إلى أن الشركة تلاعبت بمحرك البحث الخاص بها للحصول على ميزة غير عادلة على مواقع التسوق عبر الإنترنت الأخرى في سوق التجارة الإلكترونية ، و تم تغريم شركة Google رقمًا قياسيًا بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي، واعترضت الشركة الأمريكية على الغرامة.

وبدأ المدعون العامون في 50 ولاية وإقليم ، بقيادة تكساس ، تحقيقًا ضد الاحتكار في Google في سبتمبر ، ركز على نشاطه الإعلاني عبر الإنترنت.

ويقول بيشاي في شهادته المكتوبة: "تعمل Google في أسواق عالمية تنافسية وديناميكية للغاية ، حيث تكون الأسعار مجانية أو تنخفض ، وتتحسن المنتجات باستمرار، كما ساعدت المنافسة في الإعلانات - من Twitter و Instagram و Pinterest و Comcast وغيرها - على خفض تكاليف الإعلان عبر الإنترنت بنسبة 40 في المائة على مدى السنوات العشر الماضية ، مع تمرير هذه المدخرات إلى المستهلكين من خلال انخفاض الأسعار."

وحصل المشرعون على أكثر من 1.3 مليون وثيقة حول أمازون وأبل وفيسبوك وجوجل بشأن اتهامهم بالاحتكار

جلسة الاستماع هي العرض الأكثر عدوانية للحكومة ضد القوة التقنية منذ سعيها لتفكيك Microsoft قبل عقدين. من المقرر أن يكون مشهدًا غريبًا ، مع أربعة رجال يديرون شركات بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 4.85 تريليون دولار - ومن بينهم اثنان من أغنى الأفراد في العالم - يستعدون للقول بأن أعمالهم ليست قوية حقًا على الإطلاق.

وقد تطول مدة الجلسة أيضًا نظرًا لأن مشكلات مكافحة الاحتكار التي تواجه Apple و Facebook و Google و Amazon معقدة ومتنوعة إلى حد كبير.

وقد يبتعد الديمقراطيون أيضًا عن موضوع مكافحة الاحتكار ويثيرون مخاوف بشأن التضليل الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي، و من المتوقع أن يتجنب بعض الجمهوريين المناقشات مع مخاوفهم من التحيز الليبرالي في الشركات واتهامات بأن الأصوات المحافظة تخضع للرقابة.