تراجع قيمة الصادرات والواردات خلال مايو 2020

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بياناً، عن النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية مايو 2020، وأكد أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت نحو 2.59 مليار دولار خلال شهر مايو الماضى، مقابل 4.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة انخفاض قدرها 36.2 ٪. وأضاف الجهاز أن من أهم المؤشرات انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 42.4 ٪ حيـث بلغت 1.57 مليار دولار خلال شهر مايو 2020 مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها أسمدة بنسبة 31.2٪ والبترول الخام 44.3٪، والملابس الجاهزة 59.0٪، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 47.9٪، بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع الأخرى خلال شهر مايو 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها فواكه طازجة بنسبة 44.1٪، وزيوت وراتنجات عطرية 117.5٪، وسكر مكرر 53.2٪.

وأشار البيان، إلى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 38.7٪، حيث بلغت 4.16 مليار دولار خلال شهر مايو 2020، مقابل 6.78 مليار دولار للشهر نفسه، من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 8.1٪، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 26.9٪، ولدائن بأشكالها الأولية 31٪ وفول صويا 3.9%، بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها البترول الخام بنسبة 34.7٪، وألبان ومنتجاتها 1.2٪، وورق صحف وطباعة 22.8٪.