عثمان أبو لبن: "توأم روحي" سيكون خارج سباق أفلام عيد الأضحى

نفى المخرج عثمان أبو لبن الأخبار المنتشرة عن مشاركة فيلمه "توأم روحي" الذي يقوم ببطولته حسن الرداد بجوار أمينة خليل، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد طرحه حتى الآن.

وقال أبو لبن لـ"الوطن"، إنه بخصوص الأغنية الدعائية للفيلم التي طالبت كارول سماحة سحب صوتها من عليها بعد تسجيلها أن كارول طالبت ببعض اللمسات الفنية في الأغنية التي لا تناسب الإطار العام للفيلم، لذلك تم سحب صوتها من عليها.

وعن الصوت الذي يتم وضعه على الأغنية فقال أبو لبن أنه حاليا في مرحلة إختيار بديل لكارول سماحة.