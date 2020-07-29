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عثمان أبو لبن: "توأم روحي" سيكون خارج سباق أفلام عيد الأضحى

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أبانوب رجائي
09:22 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
عثمان أبو لبن

عثمان أبو لبن

نفى المخرج عثمان أبو لبن الأخبار المنتشرة عن مشاركة فيلمه "توأم روحي" الذي يقوم ببطولته حسن الرداد بجوار أمينة خليل، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد طرحه حتى الآن.

وقال أبو لبن لـ"الوطن"، إنه بخصوص الأغنية الدعائية للفيلم التي طالبت كارول سماحة سحب صوتها من عليها بعد تسجيلها أن كارول طالبت ببعض اللمسات الفنية في الأغنية التي لا تناسب الإطار العام للفيلم، لذلك تم سحب صوتها من عليها.

وعن الصوت الذي يتم وضعه على الأغنية فقال أبو لبن أنه حاليا في مرحلة إختيار بديل لكارول سماحة.

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