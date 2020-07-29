الخارجية الأردنية ترحب بجهود السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض في اليمن

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم، بجهود المملكة العربية السعودية التي أدت إلى تطورات إيجابية وأسهمت في استئناف تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، باعتبار ذلك خطوة مهمة لوقف إطلاق النار والتصعيد والدفع باتجاه إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن ودعم مسار الحل السياسي بهدف أنهاء الأزمة.

وأثنت الوزارة الأردنية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في استئناف تنفيذ اتفاق الرياض، وتجاوب الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، استئنافاً لخطوات حل الأزمة سياسياً، وإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وفق المرجعيات المعتمدة وتجنيب الأشقاء اليمنيين مزيداً من المعاناة الإنسانية والاقتصادية.

وتضمنت المبادرة السعودية، استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو هذا العام، وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن".

وشملت الآلية تكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

ونصت المبادرة على إصدار قرار بتشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في عدن والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.