حصول بريزنتيشن سبورتس على حقوق تسويق VAR من اتحاد الكرة المصري

كشفت اليوم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه تم عقد سلسلة اجتماعات بين شركة بريزنتيشن سبورتس الراعية لكرة القدم في مصر واللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة اتحاد كرة القدم المصري.

وأسفرت تلك اللقاءات عن الانتهاء من تسوية الأزمة التي كانت قد تم أثارتها في الآونة الأخيرة.

كما تم استكمال عقد الرعاية ليشمل تسويق خدمة VAR الجديدة والتي أطلقتها اللجنة الخماسية مؤخرا، وجاء ذلك في اجتماع بحضور عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، وزكي عبدالحميد العضو المنتدب للشئون التجارية لبريزنتيشن سبورتس.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، أن تسوية الموضوعات بين بريزينتشن برئاسة منتصر النبراوي واتحاد الكرة جاءت بناء على توصيات تامر مرسي رئيس مجلس إدارة مجموعة المتحدة على الاستمرار في دعم الرياضة في مصر وتشجيع الشباب ممثلا في اللعبة الشعبية الأولى في مصر وكذلك دعم استخدام التقنيات المتطورة للعبة كرة القدم، كما أوضح صالح أن بريزنتيشن سبورتس ستستأنف كافة نشاطاتها في الملاعب بعودة مباريات الدوري المصري.