سفير روسيا بالقاهرة: مصر رائعة.. قبل ظهورها لم تكن هناك حضارة

أعرب جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي لدى القاهرة، عن سعادته البالغة بوصوله واستلام عمله في مصر منذ شهرين، فأوضح أنه تقلد منصبه الحالي منذ مايو الماضي وهي تُعهد أول مهمة له في الشرق الأوسط، فلم يزور مصر قبل ذلك، واصفًا إياها بالدولة الرائعة.

وأضاف "بوريسينكو"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أنه قرأ وسمع كثيرًا عن مصر، فهي مهد الحضارة الإنسانية في العالم أجمع، فحينما يدرسون الطلاب في روسيا مادة التاريخ والحضارة يبدأوا بتاريخ مصر، فقبل مصر لم تكن هناك حضارة، فكانت أول كيان دولة وأول حضارة في العالم.

وأشار السفير الروسي بالقاهرة، إلى أنه انتظر كثيرًا مجيئه لمصر وقام بزيارة الأهرامات والمتحف المصري وعددًا من المناطق الأثرية الأخرى، متمنيا أن يتمكن من زيارة أماكن أخرى.