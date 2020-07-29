رئيس "السعادة" ساخرا: "السلطان أردوغان" دس أعينه في مواقع التواصل

انتقد رئيس حزب السعادة، كرم تمل الله أوغلو، قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أقره البرلمان التركي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وذكرت صحيفة "جمهورييت" التركية: أعرب رئيس حزب السعادة، عن رفضه التام لهذا القانون، مؤكدًا أنه ليس من الممكن قبول أي خطوات من شأنها أن تقيد حقوق وحريات الأفراد، وحرية الفكر والتعبير.

وأضاف تمل الله أوغلو: "لقد مرر البرلمان قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك الموضوع الذي أثار جدلًا كبيرًا، لكن مع الأسف لم تُأخذ نصائحنا وتحذيراتنا في الاعتبار، وإن كنتم تقولون إننا بحاجة لقانون ينظم مواقع التواصل الاجتماعي، فنحن بحاجة لهذا بالطبع".

وأوضح أوغلو: "لكن إذا سيطرتم على الأحاديث في مواقع التواصل الاجتماعي، فحينها تدخلون في عداد الذهنية الاحتكارية، بالطبع يجب التصدي للافتراءات، والتشهير، وانعدام التربية والمتصيدين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لذا لم نعترض في أي وقت على هذا، وبالطبع وضع بنية قانونية لتجنب هذا مهم للغاية، لكن موقف الحكومة وممارساتها السابقة تقلقنا، سواء شئنا أم أبينا؛ لذا لا يمكننا أن نقبل أي خطوات من شأنها الحد من حقوق وحريات الأفراد وحرية الفكر والتعبير".

وأشار أوغلو، إلى أن "تركيا تُعد واحدة من أكثر الدول تأخرًا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، والسلطة منزعجة من حقيقة أن أخطائهم تُدرج على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لذا يجدون الحل الوحيد لإخفاء حقائقهم في إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي وإغلاق القنوات، لكن نحن نجد هذا غير صحيح بالمرة".

وشدد أوغلو، على أن تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي هذا سيهز صورة تركيا في العالم، وعلى ضرورة إدراك النظام الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان لأخطائه، مشيرًا إلى أن حزب العدالة والتنمية سبق وقال إنه سلطان مواقع التواصل الاجتماعي؛ أي أنه له مطلق التصرف، والآن السلطان أردوغان يُنصب أعينه على مواقع التواصل الاجتماعي.