"شيري هانم" تنفي علمها بممارسة ابنتها الدعارة: كنت فاكراها فيديوهات بس

كشفت المتهمة شريفة رفعت المعروفة إعلاميا بـ"شيري هانم"، خلال التحقيقات، أنها لم تكن تعلم بممارسة ابنتها الدعارة بمقابل مالي دون تمييز مع الرجال، موضحة: "كنا بنعمل فيديوهات بس".

وقالت المتهمة خلال التحقيقات، إنها لا تعلم سبب اعتراف ابنتها بذلك، مؤكدة أنها كانت تتناول أدوية مهدئة، لمرورها بفترة سيئة وعصيبة، على حد قولها.

وواجهها المحقق، بحديث بينها وبين ابنتها المتهمة نورا، حيث سألها عن وجود محادثة بينك وبين ابنتك المتهمة نورا هشام، من استقبالك رسالة صوتية منها ( أقوله الظوافر دي حلوة ولا لا؟)، ويعقبها رسالة منكِ جاء فيها:( برافو عليكي نقي معاه.. هو قالك هيدفع كم علشان لو كده يزودلك الفلوس وأعتقد إنه هيبعت مش أقل من 2000 جنيه ولو فودافون كاش لازم أجي معاكي).. فأجابت: مش فاكرة أنا قولت الكلام دا أو لا، لأن الفترة دى كنت باخد أدوية مهدئة للأعصاب.

وعقدت محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهمة شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، المعروفتين إعلاميا بـ"شيري هانم وبنتها"، بتهمة التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، وتم تأجيل القضية لجلسة 27 أغسطس المقبل، للاطلاع.

وجاءت المحاكمة، بعد قرار النيابة العامة بإحالة المتهمتين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى جرت معهما، فى القضية، بعد القبض عليهما، نفاذا لإذن النيابة، فى يونيو الماضي، داخل فندق بمصر الجديدة.