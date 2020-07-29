ابنة "شيري هانم" في التحقيقات: أول راجل جالي البيت قولت لماما انزلي

أدلت المتهمة نورا هشام، والمعروفة باسم "زمردة"، خلال التحقيقات التى جرت معها ووالدتها "شيري هانم" بعد القبض عليهما، باعترافات تفصيلية عن ممارستها علاقات محرمة مع الرجال، دون تمييز، وبمقابل مادي، مبررة ذلك بحاجتها للمال.

وقالت المتهمة إنها مارست الدعارة مرتين، الأولى كانت فى منزل أجرته مع والدتها فى منطقة أرض الجولف، حيث حضر شخص، تعرفت عليه، من خلال فيس بوك، وأقامت معه علاقة محرمة، مقابل 2000 جنيه.

وأقرت المتهمة، أنها وقبل وصول هذا الشخص، طلبت من والدتها مغادرة المنزل، بحجة حضور مجموعة من أصحابها، وبعدها أخبرتها بما حدث، إلا أن الأخيرة لم تبد رد فعل، لحاجتها هي الأخرى للمال.

وأكدت المتهمة، أنها تمتلك حسابات على مواقع التواصل، واعترفت بإساءة استخدام تلك الحسابات، فى ترتيب وعقد لقاءات محرمة.

وعقدت محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهمة شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، المعروفتين إعلاميا بـ"شيري هانم وبنتها"، بتهمة التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، وتم تأجيل القضية لجلسة 27 أغسطس المقبل، للاطلاع.

وجاءت المحاكمة، بعد قرار النيابة العامة بإحالة المتهمتين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى جرت معهما، فى القضية، بعد القبض عليهما، نفاذا لإذن النيابة، فى يونيو الماضي، داخل فندق بمصر الجديدة.