للمرة الثانية.. إصابة مستشار المرشد الإيراني بكورونا

أصیب علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى السابق، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" للمرة الثانية.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن لاريجاني نقل، اليوم، إلى أحد مستشفيات العاصمة طهران، موضحة أنه يخضع لمراقبة خاصة من قبل الأطباء.

ونقلت الوكالة الإيرانية، عن بعض الأطباء قولهم إن لاريجاني وضعه مستقر، ومن المرجح أن يتم نقله إلى منزله بعد تحسن وضعه الصحي.

وكان لاريجاني قد أصيب بكورونا المستجد في أبريل الماضي، وكان حينها رئيسا للبرلمان.

وفي 28 من مايو الماضي، عين المرشد علي خامنئي، لاريجاني مستشارا له وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني.