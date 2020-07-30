كارمن سليمان تعلن العودة للنشاط الفني بعد غياب بسبب كورونا

أعلنت المطربة كارمن سليمان عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، عودتها لنشاطها الغنائي بعد توقف فترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

وكتبت كارمن "بعد قيلولة طويلة.. العودة مرة أخرى".

وظهرت كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى، مؤخرا في برنامج "معكم مني الشاذلي" في لقاء خاص تحدثا من خلاله لأول مرة عن كيفية تعارفهما وفارق السن بينهما، وكيف استطاع جاد أن يحول تلك العلاقة من مجرد زمالة إلى صداقة ثم ارتباط، وعن المهن التي التحق بها قبل أن يحول مساره إلى التلحين، وتشاركا الغناء من خلال مجموعة من الأغنيات المختلفة التي اشتهرت بها كارمن.