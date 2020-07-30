الداعية الجفري: يجب على الحجاج الدعاء بدون تكلف لله.. ومن القلب

قال الشيخ الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، إن "يوم التروية" هو طواف القدوم للحجيج الذين قدموا مؤخرا، إلى المشاعر المقدسة، بالكعبة، ويجب على كافة الحجيج الإكثار من الدعاء، وفي حال عجز عن الدعاء فليترك قلبه ليناجي ربه.

وأضاف "الجفري"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن يوم عرفة هو يوم مغفرة، ويجب على من لم يقوموا بالحج أن يصوموا يوم عرفة حيث أنه يغفر عاما مضى وعاما قادما، ويطلب دائما من الله المغفرة وأن يكون في دار رضوانه، موضحا أن الله قد خاطب أرواحنا كافة، وأشهدنا على أنفسنا "ألست بربكم"، وجميع البشرية قد شهدت، وذلك الحوار قد تلذذ بتلك اللحظة ولديه حنين للجمال لتلك اللحظة: "أرواحنا تشتاق إلى الجمال الأقدس الآلهي".

وأكد أن الدعاء يكون مستجابا بمجرد نظر الشخص للكعبة الشريفة، حيث أن دهشة الحاج للمرة الأولي والنظر للكعبة لا يجب أن تمنعه من الدعاء والمناجاة، كما أن الإنسان عليه الدعاء بلا تكلف وبلغة بسيطة، مع الاسترشاد بأدعية الأولياء والصالحين، مشيرا إلى أن الصيام مستحب يوم عرفة حيث أنه لمن يصوم سيغفر له سنة ماضية ومقبلة، حيث أن شرف يوم عرفه مرتبط بالزمان والمكان كونه قريب من "وادي نعمان" وهو المكان الذى خاطب الله فيه أرواح البشر كافة.