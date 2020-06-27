إنجي علاء تُحيي رامي رضوان: مذيع مشرف.. وفرحت إنك كنت معايا في المدرسة

قدمت الكاتبة ومصممة الأزياء إنجي علاء، الشكر إلى الإعلامي رامي رضوان، مُقدم برنامج "مساء dmc"، وذلك بعد حواره مع زوجها الفنان يوسف الشريف، قائلة: "الأسئلة والمواضيع كانت متنوعة ومهمة".

وكتبت "إنجي" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بحيي الإعلامي رامي رضوان على حواره مع يوسف إمبارح في برنامجه.. الأسئلة والمواضيع كانت متنوعة ومهمة وأظهر جوانب عديدة وجديدة من شخصية يوسف"، متابعة: "الحوار كان ممتع ومهني.. رامي إعلامي شاب مشرف وأنا بصراحة فرحت لما عرفت إنه كان معايا في المدرسة".

وكان الفنان يوسف الشريف، قد علق على رد فعل الصحافة الأجنبية والإسرائيلية، ورد فعل الخارجية الإسرائيلية على مسلسل "النهاية"، قائلا: إنه مندهش من رد فعل الغرب.

وأضاف "الشريف" خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "مبدأ إن جهات تكتب أو تهتم أو تتكلم حاجة جميلة وتشرف"، معتبرًا أنَّ تعليق الخارجية الإسرائيلية: "الموضوع غريب وعليه علامات استفهام، إن وزارة خارجية دولة لو جاز التعبير، تطلع بيان رسمي بسبب كلمة في مسلسل، ودي محصلتش في التاريخ، ولو حصلت على موضوع أكبر بكتير".

وانتقد "الشريف"، ادعاؤهم حرية الفن والإبداع، وحديثهم عن المسلسل، مؤكّدًا أنَّه لم يقدم مسلسل سياسي، لكنه تخيل للعالم في مرحلة.