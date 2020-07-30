حسين الجسمي يستعد لطرح كليب جديد باسم "أهواك للموت"

يستعد المطرب الإماراتي حسين الجسمي، لطرح كليبه الجديد "أهواك للموت"، من كلمات العاليه وألحان ورؤية موسيقية حسين الجسمي.

وعلق المطرب الإماراتي عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "توتير"، قائلا "أهواك للموت... قريبًا".

الجسمي طرح مؤخرا أغنية جديدة "الحساس" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

الأغنية من ألحان حسين الجسمي ورؤيته الموسيقية، كلمات أحمد الصانع وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل.

ونشر حسين الجسمي رابط الأغنية عبر حسابه "تويتر" وعلّق: "جديدنا.. يا قلبي الحساس لو تنجرح لا باس في حُب يمحي حُب وفي ناس تمحي ناس".