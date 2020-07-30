الحكومة السعودية: الحج هذا العام تم بأعداد محدودة ونثق في وعي الحجيج

أكد المستشار حاتم قاضي مستشار وزارة الحج والعمرة السعودية أن الحج هذا العام بأعداد محدودة جدا، نظرًا لحرص المملكة على سلامة الحجاج وعلى إقامة الشعيرة المقدسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن السعودية تطبق أعلى معايير السلامة الممكنة، لافتًا إلى أنه تم تصعيد الدفعة الأولى من الحجاج لمشعر منى بعد طواف القدوم مع تحقيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج.

وأكد "قاضي"، أن الأجواء مفعمة بالسكينة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام المتواجدين الآن في مشعر منى، مشددًا على أن الحجاج لديهم الوعي الكافي ولديهم الدليل الإرشادي عن التعامل الكامل والذي يضمن سلامة الحاج مثل غسيل اليدين وارتداء الكمامة وغيرها من الإجراءات الاحترازية.

وأوضح مستشار وزيرة الحج السعودية، أن الوزارة أصدرت إجراءات خاصة احترازية وتعليمات خاصة بالأماكن المخصصة للحجاج والإجراءات الخاصة بمقدمي الخدمة وبالعمائر السكنية وتعليمات خاصة عن الحافلات والتي لن تزيد سعتها عن 50% وأيضًا التعليمات الخاصة عن أماكن الحلاقة وكذلك الإجراءات الاحترازية في دورات المياة وغيرها.

ولفت إلى أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يتابعان كل صغيرة وكبيرة متعلقة بموسم الحج وبالحرمين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي.

وألقى مستشار وزارة الحج السعودية قصيدة من تأليفه عن فريضة الحج تمنى فيها القبول للحجاج ورفع غمة الكورونا عن الأمة ومقدمًا فيها بعض النصائح الاحترازية مثنيًا فيها على جهود المملكة لتنظيم الحج على أعلى مستوى مرحبًا فيها بالحجاج على أرض المملكة.