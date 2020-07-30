الإسكان: "سفنكس الجديدة" ستكون جاذبة للاستثمار لموقعها المميز

تحدّث عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل مدينة "سفنكس الجديدة"، قائلا إنّها قريبة من مطار سفنكس الدولي والأهرامات والمتحف المصري الكبير، ما يجعلها مدينة جذابة للاستثمار بشكل طبيعي بحكم موقعها المميز.

وأضاف خطاب خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ المدينة الجديدة يكون بها استثمارات صناعية وزراعية وأنشطة سياحية تخدم للمناطق المحيطة بها، وجار دراسة إنشاء فنادق سياحية وخلق أنشطة سياحية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان أنّ الهدف من إنشاء مدن الجيل الرابع، بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعددها 14 مدينة، لتوزيع الرقعة السكانية في مصر، من 7% لـ12% وتصل لـ14% بمخطط مصر 2052، توفير فرص عمل.