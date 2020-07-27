الإسكان الاجتماعي: هناك تغير في قيمة الدعم المقدم للوحدات من حالة لأخرى

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بطرح وحدات جديدة من الإسكان الاجتماعي وجاري وضع شروط الإعلان الـ14، لافتة إلى أن هناك مبادئ عامة لا تختلف من إعلان لآخر وهي أن يكون السن من 21 إلى 50 سنة بحد أقصى ولكن الدخل والسعر هما من يختلفان لأن تكلفة تنفيذ الوحدة بمرور الوقت تتغير ومستويات الدخل أيضا تتغير وسعر الفائدة والدعم النقدي الذي يقدمه الصندوق قد يتغير.

وأضافت عبدالحميد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أن الحجز للوحدات السكنية كله أونلاين حاليا وانتهى الشكل التقليدي من تقديم الأوراق وضياعها ونحاول مواكبة التحول الرقمي، مشيرة إلى أنه تم طرح وحدات سكنية في 3 مشروعات "سكن مصر، دار مصر، جنة" والأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه للوحدة وهذا رقم يعتبر جيد بالنسبة لوحدات الإسكان المتوسط في بعض المدن التي نهدف لتنميتها أسرع.

وتابع، أن مشروع جنة هو الأغلى سعرا وهناك أسعار تبدأ من مليون وحتى مليون و600 وبالنسبة لأننا لأول مرة نطرح هذه المشروعات بنظام التمويل العقاري فيستطيع المواطنون التقسيط على 20 سنة.