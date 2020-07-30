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محمود مسلم

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30-7-2020 في مصر

كتب:

الوطن
10:02 ص | الخميس 30 يوليو 2020
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي

اختلفت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في البنوك المصرية وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس 30 يوليو يوليو الحالي، وجاء سعر الريال السعودي كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

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