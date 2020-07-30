إعدام 119 طن أغذية ولحوم فاسدة و2388 لتر عصائر وألبان غير صالحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 118 طنًا و561 كيلو جرام أغذية متنوعة ولحوم فاسدة، و2388 لترًا من العصائر والمياه المعبأه والألبان، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية ومنافذ بيع اللحوم بجميع المحافظات خلال يوليو الحالي، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حرصًا على صحة المواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين خاصة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا اتباع الوزارة إجراءات استباقية لتوعية المستهلك وتوفير غذاء آمن وصحي.

وأضاف مجاهد، أنّ الحملات شهدت المرور على 2645 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، وجرى إعدام 101 طن و75 كيلو جرامًا أغذية متنوعة و 1100 لترًا عصائر ومشروبات وألبان منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 17 طنًا و486 كيلو جرامًا أغذية متنوعة، و1288 لترًا عصائر ومشروبات وألبان للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، من خلال الفحص الظاهرى لها، وجرى سحب 3927 عينة أغذية متنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة.

من جانبه، أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى تحرير 2507 محاضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، طبقا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، وإيقاف تشغيل 380 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذة المنشآت، حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.