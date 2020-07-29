الصحة السعودية: لا إصابات بكورونا بين الحجاج والوضع الصحي "مطمئن"

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بين الحجاج، وأن الحالة الصحية لهم مطمئنة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأشار تقرير وزارة الصحة السعودية، إلى أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بالوباء في المشاعر المقدسة، اليوم، حيث بدأ حجاج بيت الله الحرام "يوم التروية".

وأوضحت الصحة السعودية، أنه سيوجد في مشعر عرفة المستشفى المتنقل وكذلك العيادات المتنقلة في مشعر مزدلفة وذلك طوال يوم عرفة لخدمة ضيوف الرحمن وحتى مغادرتهم مشعري عرفات ومزدلفة.

وأعدت الصحة السعودية مخيما متكاملا في مشعر عرفة لعزل حالات الاشتباه بكورونا المستجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.

من جانبه، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، أن حجاج بيت الله الحرام أتموا أداء طواف القدوم بكل يسر وسهولة، مشيرا إلى أن آداء طواف القدوم تمّ وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية عالية المستوى، إضافة إلى التنظيمات الدقيقة التي قامت بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات المشاركة للحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وثمن السديس، ما قامت به الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وتشهد المملكة السعودية هذا العام حجا استثنائيا، يتوافد فيه عدد محدود من ضيوف الرحمن من مختلف مناطق المملكة على مكة المكرمة، بعد أن أنهت السلطات استعداداتها لاستقبالهم.

وطبقت السلطات السعودية هذا العام، آليات صحية مشددة وإجراءات صارمة، تواكب الحجاج منذ وصولهم، يحركها هاجس رئيسي هو ربح رهان تنظيم موسم حج خال من فيروس كورونا المستجد.

اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

واكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية تقربًا لله تعالى - راجيين القبول والمغفرة مقتدين بسنة النبي الكريم - محمد صلى الله عليه وسلم - ملبّين ومكبّرين، وسط إجراءات صحية وتدابير وقائية وخدمات متكاملة لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بروحانية وإيمانية تامة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم، أن ضيوف الرحمن وصلوا إلى مقر السكن المخصص لهم في مشعر منى وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مسارات منظمة، مما يحقق التباعد بين الحجاج بشكل آمن وصحي، بمرافقة مشرفين لضمان التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

ورافق توافد مواكب ضيوف بيت الله الحرام إلى مشعر منى رجال الأمن بمختلف قطاعاتهم، الذين تابعوا حركة الحجيج لضمان أمنهم وسلامتهم .

وكان حجاج بيت الله الحرام قد أدّوا صباح اليوم طواف القدوم وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة.