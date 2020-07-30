اتحاد الجمعيات الأهلية يبدأ توزيع مساعدات على الأسر الأولى بالرعاية

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنّ الجمعيات الأهلية بدأت توزيع المساعدات النقدية والعينية للأسر الأولى بالرعاية منذ عدة أيام، بمناسبة عيد الأضحى من خلال الاستعانة بقاعدة بيانات وزارة التضامن.

ولفت إلى أنّ المساعدات تقدم إما دعما نقديا في صورة مبالغ مالية أو عينيًا في صورة أغذية أو مستلزمات طبية أو مساعدات أخرى تحتاجها الأسر كل في نطاق محافظته، وسيتم تحديد قيمة المساعدات عقب عيد الأضحى.

وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لـ"الوطن"، أنّ هدف الجمعيات معاونة الأسر المصرية ماديا واجتماعيا، وتوفير الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الإغاثة اللازمة وقت النكبات والظروف الاستثنائية.

وأشار إلى أنّه يتم اختيار المستفيدين بناء على الحالة الصحية لرب الأسرة وأفرادها وقيمة الدخل الشهري، وعدد أفرادها ومستوى التعليم لهم ووجود عائل للأسرة أو دون عائل.

وأوضح أنّ معايير استمرار المساعدة تعتمد على استمرار الحالة الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأسرة وأفرادها دون تغيير وفق دراسة حالة الأسرة التي تعكس الوضع الحقيقي للأسر المستفيدة.

وتابع أنّ الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، تلعب دورًا مهما في تنمية المجتمع من خلال العمل في أكثر من 20 مجالًا، أهمها تنمية المجتمع وهي جمعيات أجنبية تعمل في مصر، إضافة لمجالات رعاية المسنين، التعليم، الصحة، تنظيم الأسرة، الحفاظ على البيئة، رعاية المسجونين، العلاقة مع الشعوب، والجمعيات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.