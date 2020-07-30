المرور تعلن خطتها في عيد الأضحى وتطالب المواطنين بالحذر للوصول بسلام

بدأت الإدارة العامة للمرور تنفيذ خطة استعدادات عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

واجتمع اللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء محمود عبدالرازق مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للمرور، مع الوكلاء ومساعدي المدير للمناطق المختلفة والضباط والأفراد والمجندين، لوضع خطة لتكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى والمتجهة لمختلف المحافظات الأخرى.

وجرى التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارة العامة لمرور الجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح، لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور المزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق من وإلى القاهرة.

وارتكزت الخطة على المحاور الآتية:

1. نشر وتكثيف الخدمات المرورية.

2. تفعيل دور خدمة الإغاثة لتلبية احتياجات المواطنين في حالة حدوث أي طارئ.

3. مراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة.

4. تكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدي المركبات متعاطي المواد المخدرة.

وشملت الخطة تعيين الخدمات المرورية اللازمة على المحاور التابعة للإدارة (الثابتة والمتحركة) للعمل على انتظام الحالة المرورية ومنع أي تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها، وهي: الطريق الدائري (أعلى الطريق الزراعي، أسفل نفق السلام، مدخل الأتوستراد، محور المنيب حتى مطلع محور المريوطية، منزل محور المريوطية على القوس الغربي)، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي – طريق السويس االصحراوى – طريق القطامية العين السحنة – طريق الإسماعلية الصحراوي – طريق الإسكندرية الزراعي - طريق العلمين الساحلي – طريق الإسكندرية الساحلي.

وتضمنت الخطة نشر وتكثيف الخدمات المرورية على جميع الطرق على مدار 24 ساعة، بهدف تحقيق سيولة مرورية وتأمين الطريق، من خلال تعزيز الطرق وتزويدها بمجموعات كافية من الضباط والأمناء راكبي الدراجات النارية للمرور على هذه الطرق لملاحظة الحالة، والتأكد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة وضبط المخالفات المرورية والأقوال الأمنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعي بالطرق للحفاظ على أمن وأمان الطريق، وجرى تزويد الإدارة بالعديد من السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

وبهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، يتم تفعيل دور خدمة الإغاثة عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة، المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها، لإرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين قد يتعرضون لحوادث أو مشكلات بسبب أعطال سياراتهم، والعمل على توفير السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يصلحها في أقرب محطة خدمة على مدار 24 ساعة، ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام الآتية: (01221110000/ 38556661).

وجرى وضع مراقبة السرعة لتقليل الحوادث، حيث تم تزويد أقسام الطرق والمحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي وأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق والمحاور، وكذلك تركيب كاميرات على الطريق الدائري لمراقبة ورصد السيارات وضبط المخالفين من قائدي السيارات.

ويأتي هذا إلى جانب تكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدي المركبات متعاطي المواد المخدرة، من خلال تكثيف حملات الكشف عن متعاطى المخدرات أثناء القيادة، لضبط المخالفين والحفاظ على سلامة مرتادي وقائدي المركبات.

كما جرى تكثيف الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب تحت إشراف اللواء فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي، ونشر رجال مباحث المرور على المواقف للتأكد من التزام قائدي السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين مرتادي الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتي تهدف للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.