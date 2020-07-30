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متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى المبارك وموعد الانتهاء منه؟

كتب:

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي
11:27 ص | الخميس 30 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

نشرت دار الإفتاء المصرية فتوي لها عبر موقعها الرسمي أجابته خلاله حول، متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى المبارك ومتى ينتهي؟ وهل زيادة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والآل والصحب جائزةٌ شرعًا أم غير جائزة؟

وأجاب عن الفتوى الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، حيث أكد أن المختار في الفتوى أن التكبير يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بعصر آخر أيام التشريق، وعلى ذلك عمل الناس في الأمصار، وهو على وجهين: مطلق: فيكبر في المنازل والطرق والمساجد. ومقيد: بعد الصلوات المفروضة.

أما زيادة الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته في ختام التكبير فهو أمر مشروع؛ فإن أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفتحُ للعمل باب القبول، فإنها مقبولة أبدًا حتى من المنافق كما نص على ذلك أهل العلم؛ لأنها متعلقة بالجناب الأجلِّ صلى الله عليه وآله وسلم، ويسعنا في ذلك ما وسع سلفنا الصالح من استحسان مثل هذه الصيغ وقبولها وجريان عادة الناس عليها بما يوافق الشرع الشريف ولا يخالفه.

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