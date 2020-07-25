جمعة يعرض خطة عودة صلاة الجمعة على اللجنة العليا لمواجهة كورونا بعد إجازة العيد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن صلاة عيد الأضحى، سينطبق عليها نفس الإجراءات التي انطبقت على صلاة عيد الفطر المبارك، حيث ستكون خطبتها في مسجد السيدة نفيسة في حضور عدد محدود من العاملين بالوزارة، وستنقل عبر التلفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "سيسمح للأئمة وعمال باقي مساجد الجمهورية بالدخول للمسجد وعدم فتح المسجد للمصلين أو المكبرين لكن ستشغل مكبرات الصوت وستسمع مكبرات العيد من الإذاعة".

وتابع: "لن يسمح بإقامة صلاة العيد في أي مكان عام أو خاص، إلا مسجد السيدة نفيسة، وسنعد تصورًا لعودة صلاة الجمعة ونعرضه على اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا بعد عطلة عيد الأضحى".

وشدد وزير الأوقاف، على أن كل القضايا الشرعية تبنى بعد معرفة الرأي العلمي في أزمة انتشار فيروس كورونا، وهو ما نصت عليه كل المجامع العلمية.