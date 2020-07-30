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الرقابة على الصادرات والواردات تستقبل 82 ألف و401 رأس حيوانات حية

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الوطن
11:05 ص | الخميس 30 يوليو 2020
اسماعيل جابر

اسماعيل جابر

فى إطار الإستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك كثفت وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من جهودها لضمان سلامة رسائل الحيوانات الحية التى يتم إستيرادها لأغراض الإستهلاك المحلى ، حيث إستقبلت الهيئة 82 ألف و401 رأس حيوانات حية (أبقار وجمال ) جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقته السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول رسائل الحيوانات الحية المستوردة والتي استقبلتها الهيئة لتلبية احتياجات السوق المصري من اللحوم خلال النصف الاول من العام الجاري وعيد الأضحى المبارك.

وأكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة في إطار استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك كثفت من جهودها الرقابية للتأكد من مطابقة الرسائل المستوردة للمواصفات القياسية قبل طرحها في الأسواق من خلال تطبيق المعايير والمواصفات القياسية وبصفة خاصة على الرسائل المرتبطة بصحة وسلامة المستهلك المصري. وأشار إلى أن رسائل الحيوانات الحية قد تم إستيرادها من 11 دولة تضمنت البرازيل ،ألمانيا ،هولندا، المجر ، الولايات المتحدة ، كولومبيا ، السودان ، أوكرانيا ، جنوب إفريقيا ، الصومال ، الإمارات العربية المتحدة

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