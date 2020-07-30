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تواضروس يهنئ الطيب بعيد الأضحى: ندعو بالتوفيق لكم لنشر الفكر المستنير

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مصطفى رحومة:
01:47 م | الخميس 30 يوليو 2020
البابا وشيخ الأزهر - أرشيفية

البابا وشيخ الأزهر - أرشيفية

أرسل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئته إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال البابا في برقية التهنئة: "يسعدني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة لإعلاء شأن وطننا العزيز في نشر الوعي والفكر المستنير وترسيخ ثقافة الحوار والعيش المشترك في ربوع البلاد، دمتم محروسين بعناية الله وحفظه".

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