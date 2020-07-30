مجازر كفر الشيخ تفتح أبوابها لاستقبال الأضاحي

انتهت مجازر محافظة كفر الشيخ، من أعمال الصيانة والاطمئنان على توصيل المياه والكهرباء، ووصول المادة الملونة، وتواجد الأختام، والسيارات المبردة لنقل اللحوم من المجزر لمعارض البيع، استعداداً لعيد الأضحى المبارك.

كما استقبلت مجازر كفر الشيخ ونقاط الذبح، العشرات من الماشية لذبحها وطرحها بالأسواق، بعد إجراء الكشف البيطري عليها.

وذكرت المحافظة، في بيان لها، أن محافظ الأقليم، وجه باتباع الإجراءات الاحترازية بالمجازر ونقاط الذبح، إضافة لبدء استقبال أضاحي الأهالي بدءًا من الغد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، ولمدة 4 أيام كاملة مجاناً.

أشار البيان، إلى أنه جرى صيانة المجازر، والاطمئنان بتوفير كافة متطلبات عمليات الذبح ونقل اللحوم من خلال سيارات مبردة عقب إجراء الكشف البيطري عليها من خلال الأطباء البيطريين المتواجدين بالمجازر ونقاط الذبح.