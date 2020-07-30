بث مباشر.. بدء فرز أصوات جلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي

بدأت عملية فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت على سحب الثقة من الغنوشي في برلمان تونس، حيث كان البرلمان التونسي استهل منذ ساعتين، جلسة التصويت على سحب الثقة من رئيس المجلس، راشد الغنوشي، وسط احتجاج من بعض النواب على إجراءات تنظيمية.

ويحتاج سحب الثقة من الغنوشي إلى الحصول على 109 من الأصوات، وهذا النصاب سيكون مكتملا في جلسة اليوم، بحسب موسي.

واختلف النواب حول طريقة التصويت، فيما دافع البعض عن إقامة "خلوة" قبل المرور إلى الصندوق لأجل ضمان السرية بشكل أكبر، عارض آخرون هذا الإجراء لأن الأمر لا يتعلق باقتراع عام.

وحذرت 3 كتل نيابية، من محاولة إفشال جلسة التصويت على عريضة سحب الثقة، فيما استنكرت الضغوط على بعض النواب للتأثير على تصويتهم، بما فيها تقديم عروض بمبالغ مالية.