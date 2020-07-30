رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. انتهاء التصويت على سحب الثقة من الغنوشي في برلمان تونس وبدء فرز الأصوات

كتب:

وكالات
01:44 م | الخميس 30 يوليو 2020
راشد الغنوشي

راشد الغنوشي

أفادت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، انتهاء فترة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي وبدء عملية الفرز.

وكان البرلمان التونسي استهل منذ ساعتين، جلسة التصويت على سحب الثقة من رئيس المجلس، راشد الغنوشي، وسط احتجاج من بعض النواب على إجراءات تنظيمية. 

ويحتاج سحب الثقة من الغنوشي إلى الحصول على 109 من الأصوات، وهذا النصاب سيكون مكتملا في جلسة اليوم، بحسب موسي.

واختلف النواب حول طريقة التصويت، فيما دافع البعض عن إقامة "خلوة" قبل المرور إلى الصندوق لأجل ضمان السرية بشكل أكبر، عارض آخرون هذا الإجراء لأن الأمر لا يتعلق باقتراع عام.

وحذرت 3 كتل نيابية، من محاولة إفشال جلسة التصويت على عريضة سحب الثقة، فيما استنكرت الضغوط على بعض النواب للتأثير على تصويتهم، بما فيها تقديم عروض بمبالغ مالية.

اقرأ المزيد:

التصويت على سحب الثقة من الغنوشي.. ونائب تونسي يحتج على قصر مدة الجلسة

البرلمان التونسي يبدأ جلسة سحب الثقة من الغنوشي

بث مباشر.. البرلمان التونسي يصوت على سحب الثقة من راشد الغنوشي

عبير موسي: الغنوشي فقد شرعيته السياسية وسيفقد القانونية