لجان لضبط مخالفي منع ذبح الأضاحي بالشوارع في الإسماعيلية

أصدر المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، قرارا بمنع ذبح الأضاحي خارج المجازر، وتوقيع الغرامة على المخالفين.

وجرى توجيه رؤساء المدن والمراكز بالمرور على جميع المناطق للتأكد من تنفيذ القرار، مؤكدا أنه جرى فتح المجازر مجانا أمام المواطنين.

وأضاف "عصام" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أنه سيجري إذاعة تكبيرات العيد والصلاة عبر الميكروفونات دون إقامة صلاة بالمساجد تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، مؤكدا أنه جرى إغلاق جميع الحدائق والشواطئ العامة.

وأوضح أنه جرى التشديد على المحال بضرورة الالتزام بمواعيد الإغلاق، كما جرى تشكيل غرفة عمليات من المحافظة لمتابعة مخالفات البناء ورصدها، وتم تخصيص الخط الساخن لغرفة العمليات 114 لتلقي الشكاوي.