مكافحة المخدرات تنجح في ضبط 30 كيلو جرام حشيش

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية (مقيمين بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية "لأحدهما معلومات جنائية").. تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارتين بالطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير.. وبحوزتهما (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2.100.000) إثنان مليون ومائة ألف جنيه تقريباً.

§ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.