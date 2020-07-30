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وزارة الحج: لم نسجل أي إصابة بكورونا حتى الآن بين ضيوف البيت الحرام

كتب:

محمد عزالدين
04:59 م | الخميس 30 يوليو 2020
الحجاج

الحجاج

أعلن الدكتور حاتم قاضي، مستشار وزير الحج السعودي والمتحدث باسم وزارة الحج، نجاح المرحلة الأولى من خطة الحج هذا العام والتي تتمثل في تصعيد الحجاج للمشاعر المقدسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحجاج.

وأضاف "قاضي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن كافة الإجراءات مطبقة بدقة متناهية حيث يتم قياس درجات حرارة الحجاج بشكل مستمر، كما تتوافر جميع الخدمات الطبية لكافة الحجاج، لافتا إلى أن بعض الحجاج يقفون حاليا على صعيد جبل الرحمة للدعاء لله.

وأشار إلى أنه جرى تحديد 7 ضوابط ضمن الإجراءات الاحترازية للحجاج، وهي ضوابط لمقدمي الخدمة نفسهم، وإجراءات تخص السكن في مكة أو مشعر منى، وإجراءات للطعام، وللحافلات وللحلاقة، مؤكدا أنه لم تظهر حتى الآن أي حالة مصابة بفيروس كورونا أو أي وباء آخر.       

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