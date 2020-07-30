عاجل.. بدء تصعيد حجاج بيت الله الحرام لجبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

بدأت السلطات السعودية بتصعيد حجاج بيت الله الحرام لجبل عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الأرصاد السعودية استمرار هطول الأمطار الرعدية بدرجة تتراوح بين المتوسطة إلى الغزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة حسبما أعلنت وكالة الأنباء السعودية.

وأهابت قيادة قوات أمن الحج تهيب بكافة المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات الحج، مؤكدة أن رجال الأمن يفرضون طوقاً أمنياً محكماً على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط المخالفين.

ويؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم ركن الحج الأعظم، وذلك بالوقوف في جبل عرفات الطاهر، وسط إجراءات احترازية مشددة، وتخفيف غير مسبوق في أعداد الحجيج، حيث لم تستقبل السعودية حجاج من خارج المملكة، واكتفت بتحديد أعداد صغيرة من حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين في المملكة.