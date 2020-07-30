تامر حسني يهنئ جمهوره بعيد الأضحى: "كل سنة وانتوا راضيين ومنصورين"

حرص الفنان تامر حسني على تهنئة جمهوره بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونشر "تامر" عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك" منشورا في هذا الصدد.

وقال "في وقفة عرفات، في هذا اليوم المبارك العظيم احب ادعيلكم كلكم اللي متابعني واللي مش متابعني لكل حد محتاج الدعاء يارب الدعاء دا يوصله ربنا يفرح قلبك وينصرك وتحقق احلامك كلها ويرزقك ربنا من اجمل ابواب رزقه الواسع و اللي بيحب حد ربنا يجمعه بيه ويبقى من نصيبه واللي نفسه في شغل معين ربنا يبعتهوله واللي نفسه يكبر في شغله ربنا يعلي مراتبه ويكبر واللي نفسه ينجح في الدراسه ربنا ينجحه بأعلى الدرجات ويشفي كل مريض اللهم آمين اللي نفسه يتوب عن شيء معين ربنا يغفرلك كل ذنوبك ويبدلهالك حسنات ويصبرك ويقويك".

وأضاف "أي حد متخيل ان ذنوبه كترت ينوي حالاً انه يفتح صفحه جديده مع ربنا و ربنا غفور و رحيم و تواب و بيحب التوابين يلا ندعي كلنا لبعض يلا نمسك موبايلاتنا و نطلع اسماء ناس ناسينهم و ندعيلهم في ظهرهم من قلوبنا لعل الدعاء يعودلك انت عشر اضعافكل سنه و انتوا راضيين و منصورين و طيبين".

يذكر أن الفنان تامر حسني كان قد انتهى من تصوير مشاهده بفيلم "مش أنا" داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وجمعت المشاهد بينه وبين حلا شيحة.

فيلم "مش أنا" من بطولة تامر حسني وحلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق.

ومن ناحية أخرى، يحضر تامر حسني حاليًا لألبومه الجديد، تمهيدًا لطرحه خلال فصل الصيف الجاري.