تامر حسني يستأنف تصوير "مش أنا": حاسس إني بعمل أهم أفلام حياتي

نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له من كواليس فيلمه الجديد "مش أنا".

وكتب حسني: رجعنا من 3 أيام نصور باقي فيلم "مش أنا".. أنا حاسس أني بعمل أهم أفلام حياتي إن شاء الله يعجبكم.

يذكر أن فيلم "مش أنا" يعد أول فيلم مصري يصور في المملكة العربية السعودية، ويتم استئناف العمل فيه بعد توقفه بسبب أعمال الموسم الرمضاني وانتشار فيروس كورونا، ويشارك في أحداثه النجم السعودى فايز المالكى بظهور خاص.

الفيلم من بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، وحلا شيحة التي يشهد الفيلم أول ظهور سينمائي لها بعد قرار رجوعها من الاعتزال، ويعد الفيلم التجربة الأولى لشقيق تامر حسني في مجال الإنتاج، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.