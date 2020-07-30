الاحتلال التركي يعتدي على قرية الطويلة في ريف الحسكة

جددت قوات الاحتلال التركي، اليوم، الاعتداء على منازل المدنيين وممتلكاتهم في محيط تل تمر بريف الحسكة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وذكرت مصادر أهلية للوكالة السورية، أن قوات الاحتلال التركي قصفت بعدة قذائف منازل الأهالي في قرية الطويلة بريف تل تمر شمال غرب الحسكة ما تسبب بوقوع أضرار في بعض ممتلكات الأهالي والمرافق العامة في القرية.

وأصيبت امرأة الإثنين الماضي جراء اعتداء مرتزقة قوات الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية، بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة على بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيون المنتشرون في مناطق رأس العين ومحيطها بالقذائف والصواريخ القرى والبلدات الآمنة الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.