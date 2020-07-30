نائب رئيس البنك الأهلي: حصيلة شهادات الـ15% بلغت 200 مليار جنيه

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن حصيلة الاكتتاب في شهادات الـ15% بلغت 200 مليار جنيه، وذلك منذ طرحها في مارس الماضي وحتى اليوم.

وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات، أن عدد العملاء الذين حصلوا على الشهادة بلغوا نحو 1.259 مليون عميل منذ طرح الشهادة وحتى نهاية تعاملات اليوم.

وأوضح نائب رئيس البنك الأهلي، أن مصرفه يتيح شراء الشهادة من خلال الإنترنت البنكي والموبايل بانكنج ومراكز الاتصال الخاص بالبنك.

ويُصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين، أو القُصّر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقاً لقواعد الاسترداد والشروط، والأحكام المنظمة.