عاجل.. إصابة 38 شخصا من بينهم 5 أطفال في انقلاب أتوبيس بصحراوي قنا

أصيب 38 شخصا إثر انقلاب أتوبيس على طريق "قنا - سوهاج"، الصحراوي، بينهم 5 أطفال نقلوا جميعا إلى مستشفى قنا الجامعي.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، بوقوع حادث انقلاب أتوبيس نقل عام بطريق قنا سوهاج الصحراوي الشرقي" الجيش" بالكيلو 50 ، نتج عنه إصابة كل من : هاني جرجس شحاته 28 عاما، وليد عبد الجواد أمين 38 عاما، أحمد فتحي سنوسي 30 عاما، أحمد إدريس حسن 27 عاما، عمر أبو الحجاج زكي 20 عاما، أحمد حسن أبو المجد 25 عاما، الشيباني صلاح عبد العال 24 عاما.

وكما أصيب كل من: محمد عبد السميع قريش، 19 عاما، البدري عنتر البدري 19 عاما، محمد حماد سليمان، 38 عاما، محمد كمال مجدي 34 عاما، طارق حجاج سيد 24 عاما، سيد حسن محمد 30 عام، محمود ثابت محمود 26 عاما، حسن شحات سيد 29 عاما، نهاد مصطفى حسين 27 عاما، مصطفى عبد الدايم مصطفى 24 عاما، سحر محمد أحمد يوسف 50 عامًا.

كما أصيب، عبد الستار محمد 30 عامًا، عبير كامل النجار 23 عاما، قاسم محمد علي 4 أعوام، إيزيس ذكرى جرجس 26 عاما، حسني محمد أحمد 26 عاما، إسلام محمد عبد الفتاح 19 عاما، مريم أحمد حساني 7 أعوام، كريمة حمزة حسين 30 عاما، عبد الرحمن محمد أبوبكر 22 عاما، سنة محمد إبراهيم 61 عاما، مروة محمد أبوبكر 16 عاما، إبراهيم محمد أبوبكر 18 عاما، أحمد حساني حسنين 38 عاما، جنا أحمد حساني 6 أعواما، نوران أحمد حسان 3 أعوام، أحمد رمضان مرضى 19 عاما، عبد الرحمن عبد الوهاب محمد 29 عاما، يوسف حسان محمد 26 عاما، يوسف ابراهيم سيد 13عاما، عبد الرؤوف شكري محمد 40 عاما.

وتبين بحسب تقرير مرور قنا، اختلال عجلة القيادة من يد السائق إثر انفجار الإطار الأيمن الامامي، ونقلوا المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، تحرر محضر بالواقعة.