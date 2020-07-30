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رمضان عبد المعز يكشف سبب تسمية الكعبة بهذا الاسم

كتب:

شريف سليمان
06:28 م | الخميس 30 يوليو 2020
الشيخ رمضان عبد المعز

الشيخ رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن المسجد الحرام هو بيت بسيط البناء، حيث سُميت الكعبة بهذا الاسم لأنها مكعبة، يعني أنها عبارة عن جدران وسقف.

وأضاف عبد المعز، خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "DMC": "عندما ندخل إلى هذا المكان فنحن نشعر بالرهبة والعظمة رغم بساطته".

وتابع: "نشعر أن الإعجاز، أنه مع بساطة البناء وهو ليس قصرًا كبيرًا، لكن مع ذلك لا يمكن الاستغناء عنه".

وأردف: "ونأنس جميعًا ونحن هناك، بقول الله تعالى في سورة القَصَص، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وكأننا نستشفع بهذه الآية عند الله عز وجل".

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